Суд Израиля отклонил петицию о лишении Нетаньяху права формировать коалицию

Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отклонил в четверг петицию 67 истцов, требовавших лишить премьер-министра Биньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию по итогам предстоящих 2 марта вторых повторных парламентских выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает израильское государственное радио Kan.

Партия "Ликуд" Нетаньяху приветствовала решение суда. "БАГАЦ поступил правильно, отклонив петицию. Наша позиция остается неизменной: при демократии только народ решает, кто будет им руководить, никто другой", - цитирует Kan заявление представителя партии.

В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Постановление БАГАЦ от 1993 года предусматривает увольнение министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на председателя правительства, который формально имеет право оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. В связи с этим представители ряда правозащитных организаций подали иск в БАГАЦ для того, чтобы лишить премьера возможности продолжать политическую карьеру после выборов 2 марта.

Кнессет (однопалатный парламент) 22-го созыва утвердил 12 декабря закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Это произошло после того, как Нетаньяху и его главный оппонент - лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - по итогам выборов 17 сентября не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. После выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать коалицию, после чего партия премьера "Ликуд" провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и организации первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

1 января Нетаньяху на пресс-конференции сообщил, что обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генпрокурором. Мандельблит направил 2 декабря спикеру парламента Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по этим делам. Премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. В ноябре он назвал решение генерального прокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и руководствуясь законом".

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