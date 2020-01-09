Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

Министерство обороны Израиля анонсировало достижение "технологического прорыва" в разработке лазерной системы противоракетной обороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны сообщает, что был достигнут технологический прорыв в разработке лазеров для перехвата (ракет)", - говорится в релизе министерства.

Отмечается, что их можно будет использовать для перехвата "ряда угроз, включая беспилотники и управляемые ракеты".

Министерство сообщает, что одним из достоинств новой системы является "постоянное использование по низкой цене".

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что за 2019 год из палестинского сектора Газа в сторону Израиля были выпущены около 1,3 тысячи ракет, из них 478 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

По данным издания Haaretz, каждая ракета "Железного купола" стоит около 49 тысяч долларов, при этом, как отмечает издание, перехват с помощью лазерной системы обойдется примерно в 3,5 доллара.

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