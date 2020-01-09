В Израиле туриста заперли в багажном отсеке автобуса

Турист из Нью-Джерси был вынужден вызвать полицию после того, как он оказался в запертым в багажном отсеке автобуса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Путешественник ехал из Тель-Авива в Иерусалим. Он рассказал, что пытался забрать свой чемодан, когда дверь внезапно закрылась, и автобус начал движение.

Турист позвонил в службу спасения и опубликовал информацию об инциденте в своих соцсетях.

"Мое сердце сильно бьется, но я в порядке. Я позвонил в полицию. А пока я здесь, среди всех сумок и чемоданов. Это действительно стресс", - сообщил он.

Полиция обнаружила автобус с помощью GPS и освободила американца в течение 20 минут.

Пресс-секретарь компании-перевозчика Рон Ратнер подчеркнул, что инцидент произошел в ветреный и дождливый день, а водитель не смог предвидеть безответственное поведение пассажира. При этом он добавил, что турист продемонстрировал находчивость и смелость во время этой поездки, сообщив в полицию.

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