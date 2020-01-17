Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли удар по цели движения ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчатыми веществами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. В ответ некоторое время назад боевой вертолёт армии обороны Израиля нанёс удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа ", - говорится в сообщении армии.

В среду также сообщалось об ударах Израиля по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа. Армия Израиля засекла пуск четырёх снарядов из сектора Газа в сторону Израиля, два из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".

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