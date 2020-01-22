Военные Израиля открыли огонь по палестинцам

Военнослужащие Армии обороны Израиля открыли во вторник вечером огонь по трем палестинцам, проникшим на израильскую территорию в районе границы с сектором Газа и бросившим в них взрывное устройство или гранату. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад военнослужащие обнаружили трех подозреваемых, проникших сквозь забор безопасности из южной части сектора Газа в Израиль. Солдаты прибыли на место происшествия и оцепили район, после чего начали поиск подозреваемых, которые бросили в военнослужащих гранату или взрывное устройство. Солдаты открыли по ним огонь, было подтверждено попадание. Опасность для близлежащих израильских населенных пунктов отсутствует", - говорится в сообщении.

Газета The Times of Israel сообщает, что трое палестинцев, бросивших взрывное устройство в солдат, убиты ответным огнем. По данным издания, со стороны военнослужащих потерь нет.

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