Реувен Ривлин заявил о борьбе Израиля с попытками пересмотреть историю

23 января 2020 17:37 (UTC+04:00)

Президент Израиля Реувен Ривлин, открывший пятый всемирный форум памяти жертв Холокоста, поблагодарил его участников и заявил, что Израиль продолжит бороться с попытками пересмотра истории и отрицания Холокоста, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем бороться с отрицанием Холокоста и попытками пересмотра истории. Мы будем помнить, чтобы ужасная история прошлого не повторилась", - заявил Ривлин, обращаясь к участникам мемориальной церемонии в музее Яд Вашем.

Президент Израиля напомнил собравшимся о страшных итогах Холокоста и о жертвах лагеря смерти Освенцим, 75-ой годовщине освобождения которого советскими войсками посвящен форум в этом году.

"Двадцать седьмого января 1945 года распахнулись ворота ада. Освенцим - самая страшащая фабрика смерти в истории человечества. Зверства, которые представали бойцам Красной армии, были невыразимы... На территории лагеря были разбросаны трупы - тысячи людей, умирающих и уже мертвых, множество детей... Миллион 600 тысяч человек, из них полтора миллиона евреев были уничтожены", - напомнил президент Израиля.

Израиль, по словам Ривлина, всегда будет благодарен странам-союзницам - членам антигитлеровской коалиции, сражавшимся с фашистской Германией. Основная задача, которая лежит на мире сегодня, по мнению президента Израиля, - это объединение ради борьбы с антисемитизмом и ксенофобией.

"Обязанность, которая лежит на мировом сообществе сегодня - это действовать на основе общих ценностей. Я говорю о борьбе с антисемитизмом, с ксенофобией. Мы должны стоять прочно, как стена, ради этих ценностей" - заявил Ривлин.

"Надо четко представлять - антисемитизм не ограничивается евреями, это раковое заболевание, которое разрушает общество изнутри. И ни одно государство в мире не обладает иммунитетом против этого зла", - добавил израильский президент.

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, проводится в четверг 23 января в Иерусалиме, центральная часть мероприятий проходит в мемориальном центре памяти жертв Холокоста Яд Вашем.

Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума принимают участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из более 40 стран. На форуме звучат выступления президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента РФ Владимира Путина, вице-президента США Майка Пенса, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Чарльза и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также председателя общественного совета Яд Вашем раввина Исраэля Меира Лау и председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Андрей Бабиш: Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения
Европа 09:43
Турция сократила товарооборот с Израилем
Бизнес 22 января 17:30
Казахстан и Израиль обсудили вопрос запуска прямого авиарейса
Транспорт 22 января 09:28
Военные Израиля открыли огонь по палестинцам
Израиль 22 января 02:05
Граждане Израиля и Ирана заинтересованы недвижимостью в Грузии
Бизнес 21 января 14:00
Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
Израиль 17 января 02:41
Лента новостей
Продолжается транзит российской нефти через Казахстан в Китай
Энергетика 18:01
ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом
Политика 17:55
А вы знаете, что он – Бакинец? Митяй из фильма "Джентельмены удачи" (ФОТО)
Культура 17:55
Победа – одна на всех! Палитра и винтовка на бакинском холсте (ФОТО)
Социум 17:53
Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана достигло 1447
Политика 17:52
На парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя
Политика 17:50
ЕБРР профинансирует магазин электроники в Азербайджане
Финансы 17:50
Названы регионы Азербайджана, в которых откроются магазины «TOXUMART»
Бизнес 17:40
Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Шадлинского орденом «Шохрат»
Политика 17:40