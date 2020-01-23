Реувен Ривлин заявил о борьбе Израиля с попытками пересмотреть историю

Президент Израиля Реувен Ривлин, открывший пятый всемирный форум памяти жертв Холокоста, поблагодарил его участников и заявил, что Израиль продолжит бороться с попытками пересмотра истории и отрицания Холокоста, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем бороться с отрицанием Холокоста и попытками пересмотра истории. Мы будем помнить, чтобы ужасная история прошлого не повторилась", - заявил Ривлин, обращаясь к участникам мемориальной церемонии в музее Яд Вашем.

Президент Израиля напомнил собравшимся о страшных итогах Холокоста и о жертвах лагеря смерти Освенцим, 75-ой годовщине освобождения которого советскими войсками посвящен форум в этом году.

"Двадцать седьмого января 1945 года распахнулись ворота ада. Освенцим - самая страшащая фабрика смерти в истории человечества. Зверства, которые представали бойцам Красной армии, были невыразимы... На территории лагеря были разбросаны трупы - тысячи людей, умирающих и уже мертвых, множество детей... Миллион 600 тысяч человек, из них полтора миллиона евреев были уничтожены", - напомнил президент Израиля.

Израиль, по словам Ривлина, всегда будет благодарен странам-союзницам - членам антигитлеровской коалиции, сражавшимся с фашистской Германией. Основная задача, которая лежит на мире сегодня, по мнению президента Израиля, - это объединение ради борьбы с антисемитизмом и ксенофобией.

"Обязанность, которая лежит на мировом сообществе сегодня - это действовать на основе общих ценностей. Я говорю о борьбе с антисемитизмом, с ксенофобией. Мы должны стоять прочно, как стена, ради этих ценностей" - заявил Ривлин.

"Надо четко представлять - антисемитизм не ограничивается евреями, это раковое заболевание, которое разрушает общество изнутри. И ни одно государство в мире не обладает иммунитетом против этого зла", - добавил израильский президент.

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим, проводится в четверг 23 января в Иерусалиме, центральная часть мероприятий проходит в мемориальном центре памяти жертв Холокоста Яд Вашем.

Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума принимают участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из более 40 стран. На форуме звучат выступления президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президента РФ Владимира Путина, вице-президента США Майка Пенса, президента Франции Эммануэля Макрона, принца Чарльза и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также председателя общественного совета Яд Вашем раввина Исраэля Меира Лау и председателя правления Яд Вашем Авнера Шалева.

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