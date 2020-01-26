В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев

26 января 2020 23:39 (UTC+04:00)

Полиция задержала в воскресенье 38 участников демонстрации представителей общины ультраортодоксальных иудеев против призыва в Армию обороны Израиля в Иерусалиме. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, несколько десятков представителей ультрарелигиозного движения "Иерусалимское крыло" перекрыли улицу на въезде в Иерусалим в знак протеста против ареста одного из ультраортодоксов из местной общины за уклонение от призыва в армию. Акция переросла в стычки с полицейскими, сообщает газета.

Всех граждан Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, по достижении 18 лет призывают на службу в армию. Срок службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин - 24 месяца. В случае прохождения службы в боевых частях ее срок для мужчин сокращается до 32 месяцев. Представителям ультрарелигиозной иудейской общины положены отсрочки от призыва, но часть из них отказывается даже идти в военкомат для оформления соответствующих документов.

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