Израильские силовики арестовали двух подозреваемых в сборе разведданных для ХАМАС

28 января 2020 01:06 (UTC+04:00)

Израильская полиция и Служба общей безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК) раскрыли шпионскую ячейку ХАМАС, действовавшую в центральной части страны, и арестовали двух израильских арабов, подозреваемых в сборе разведданных для правящего в секторе Газа палестинского радикального движения. Об этом сообщает в понедельник газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, подозреваемые - 30-летний Рами Амуди и 34-летний Раджиб Дака - были завербованы ХАМАС в октябре 2019 года во время поездки в сектор, а арестованы три недели назад. Им было поручено снимать на телефон и передавать ХАМАС данные о израильских военных базах, полицейских участках и местах дислокации батарей ПВО "Железный купол". Кроме этого, они сообщали радикалам о местах падения ракет, запущенных из сектора Газа по Израилю в ходе последних обменов ударами между ХАМАС и израильскими военными, что позволяло корректировать огонь. Оба подозреваемых родились в секторе Газа и получили израильское гражданство в рамках объединения семей.

"Служба общей безопасности со всей серьезностью относится к использованию израильских граждан, имеющих право на въезд в сектор Газа, в террористических целях. ШАБАК в сотрудничестве с полицией Израиля будет и впредь отслеживать и пресекать любую шпионскую деятельность со стороны террористических организаций в секторе Газа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ШАБАК.

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