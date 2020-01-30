Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

30 января 2020 00:05 (UTC+04:00)

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду вечером ракету по территории Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После информации о срабатывании сирен ПВО некоторое время назад сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных.

Ранее сирены воздушной тревоги сработали в районе кибуца Киссуфим у границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим (расположен в непосредственной близости от палестинского анклава)", - указывалось в сообщении.

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