Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты

Израильские военные засекли три ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, две из них перехвачены, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Касательно сирен, прозвучавших в районе, граничащем с сектором Газа, армия выявила запуск трех ракет из сектора в сторону израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

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