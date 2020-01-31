Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты

31 января 2020 02:45 (UTC+04:00)

Израильские военные засекли три ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, две из них перехвачены, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Касательно сирен, прозвучавших в районе, граничащем с сектором Газа, армия выявила запуск трех ракет из сектора в сторону израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

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