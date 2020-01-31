Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету

31 января 2020 23:27 (UTC+04:00)

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в пятницу запущенную из сектора Газа ракету. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными сообщении.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги в прилегающих к сектору Газа районах.

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