Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

1 февраля 2020 05:36 (UTC+04:00)

Израильская армия в субботу нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Ракеты, минометные снаряды и шары со взрывчаткой запускались с территории сектора Газа по Израилю сегодня. В ответ наши истребители поразили террористические объекты ХАМАС в секторе Газа. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС и продолжим пресекать любые попытки навредить гражданам Израиля", - говорится в сообщении.

В пятницу израильская армия сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили восемь минометных снарядов и ракет по Израилю, четыре из которых были перехвачены системой ПВО.

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