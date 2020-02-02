Политическая ситуация в Израиле повлияла на сроки оглашения "сделки века"

Соединенные Штаты сознательно сблизили основные положения своего плана ближневосточного урегулирования с позицией Израиля, так как заведомо не рассчитывали заручиться поддержкой Палестины, а также были вынуждены делать поправку на роспуск Кнессета в декабре прошлого года и необходимость провести в еврейском государстве 2 марта третьи за 11 месяцев парламентские выборы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в своей электронной версии в субботу газета The Wall Street Journal.

По их данным, советники президента США Дональда Трампа при согласовании "сделки века" первоначально рассчитывали на поддержку израильского правительства. Однако внутриполитическая обстановка в еврейском государстве спутала Вашингтону карты.

Биньямин Нетаньяху возглавляет переходное правительство Израиля с момента парламентских выборов в стране, которые состоялись 9 апреля 2019 года. По результатам голосования премьер-министр тогда не смог сформировать кабинет, а его партия "Ликуд" инициировала и провела через Кнессет 21-го созыва закон о самороспуске и проведении первых в истории повторных выборов в стране 17 сентября 2019 года. Новое голосование практически не изменило расклад сил в законодательной палате 22-го созыва, а по его итогам Нетаньяху и его главный оппонент, лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц по очереди не смогли сформировать кабмин за отведенные каждому из них 28 дней. 12 декабря 2019 года Кнессет вновь был распущен, так как 120 депутатов парламента не смогли за отведенный им на последнюю попытку по созданию коалиции 21 день собрать 61 подпись в поддержку одного из кандидатов.

Ввиду этого обстоятельства, согласно публикации, в Вашингтоне было принято решение огласить "сделку века" до парламентских выборов в Израиле, но при наличии поддержки плана со стороны Нетаньяху и Ганца. В предварительном плане дата оглашения американского плана ближневосточного урегулирования была намечена на 28 января, но реально все зависело от того, удастся ли старшему советнику Трампа Джареду Кушнеру заручиться одобрением Европы и государств Персидского залива. Кушнер провел встречи с представителями европейских и арабских стран на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, а на той же неделе вице-президент Майкл Пенс нанес визит в Иерусалим с поручением пригласить Нетаньяху и его соперника в Белый дом.

По данным источников газеты, Трамп дал окончательное добро на оглашение "сделки века" во время перелета из швейцарского Давоса в США 22 января. Лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" чуть не спутал карты США еще раз, высказав сомнения в целесообразности своей поездки в Вашингтон из-за опасения того, что это сыграет на руку Нетаньяху в предвыборной борьбе. Ганца в итоге уговорили поехать, обещав отдельную от израильского премьера аудиенцию в Белом доме.

Согласно публикации, подготовка "сделки века" велась с 2017 года с соблюдением строжайшей секретности. Доступ к документу был предоставлен только четырем официальным лицам: Кушнеру, послу США в Израиле Дэвиду Фридману, бывшему спецпредставителю американской администрации на международных переговорах Ави Берковитцу и его преемнику на этом посту Джейсону Гринблатту. Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео дали для ознакомления только копии документа. Кушнер, Фридман, Берковитц, а после его отставки в октябре Гринблатт при работе над планом встречались лично, вносили поправки от руки и не пользовались электронной почтой, а также сотовой связью. Документ не переводился на иврит и арабский язык, чтобы предотвратить утечки.

По данным газеты, в целом "сделка века" была сформулирована еще в конце 2018 года. Однако, уточнения и изменения вносились буквально в последние месяцы до публикации официального документа.

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