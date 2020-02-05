Армия Израиля засекла пуск трех снарядов из сектора Газа

Израильские военные засекли пуск трех снарядов из сектора Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее в ночь на среду сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в городе Нетивот и в районе вокруг сектора Газа.

"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, три снаряда были запущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

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