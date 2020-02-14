Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

"Я не знаю, что случилось минувшей ночью. Может быть, это были ВВС Бельгии?" - цитирует слова премьер-министра 12 канал.

Израильская армия ранее отказалась комментировать сообщения сирийского государственного телевидения о ночных ударах с воздуха в районе Дамаска.

По данным канала Ikhbariya, ПВО отразили атаку на Дамаск, несколько объектов удалось сбить.