Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет из Газы

Армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте армии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа.

Пока из сектора Газа информация о пострадавших не поступала.