Израиль готовится вывезти своих граждан с лайнера Diamond Princess

Израиль готовится вывезти своих граждан, находящихся на лайнере Diamond Princess, и поместить их в специальное изолированное отделение в клиническом центре имени Хаима Шибы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман.

"Мы работаем совместно с японскими властями, министерством иностранных дел и всеми государственными службами экстренной помощи, чтобы безопасно вернуть пассажиров с борта лайнера, так, чтобы не подвергать опасности жителей Израиля и самих пассажиров", - цитирует заявление Лицмана пресс-служба минздрава.

Для этих целей в клиническом центре имени Хаима Шибы готовится специальное изолированное отделение, которое будет укомплектовано всем необходимым, включая команду медиков, сформированную специально для помощи зараженным и контроля за состоянием больных, находящихся на карантине. Клинический центр имени Хаима Шибы будет при этом работать в обычном режиме.

Для возвращения израильских граждан, находящихся сейчас на Diamond Princess, будет организован специальный чартерный рейс, который оплатят страховые компании.

Из 15 израильтян, находившихся на борту карантинного лайнера, коронавирус подтвержден у трех человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.