Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги в воскресенье второй раз за вечер сработали в городе Ашкелон на юге Израиля, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, проинформировала армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении.

Ранее палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю 20 ракет, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В тот же день, по данным газеты "Едиот ахронот", израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

В предыдущий раз палестинские радикалы выпустили из сектора Газа ракету по Израилю 12 февраля. В ответ израильские военные нанесли удары по нескольким постам движения ХАМАС.