У второго израильтянина с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

Коронавирус обнаружен у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, сообщил минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Израильтян доставили на родину из Японии спецрейсом в ночь на пятницу. Их поместили на карантин, они должны провести две недели в изолированных палатах под наблюдением врачей. В пятницу коронавирус выявили у первой из них. Ее муж заболел еще на лайнере и попал в военный госпиталь в Японии.

"Экспертиза в Центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что еще один пассажир, возвратившийся из Японии с корабля Diamond Princess, заражен коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее в Израиле выпустили предупреждение, что нарушение карантина со стороны вернувшихся из стран Азии могут квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до семи лет лишения свободы.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Жертвами болезни в Китае, по данным ВОЗ, стали уже 2445 человек, общее число зараженных достигло 77 042. Число случаев заражения за пределами Китая достигло 1769, скончались 17 человек, отмечала ВОЗ.