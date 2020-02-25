Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев

Примерно 417 южнокорейцев вернулись из Израиля в свою страну на двух чартерных рейсах после того, как Израиль запретил въезд для всех граждан РК в связи с коронавирусом и авиасообщение между странами прекратилось. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство Южной Кореи в Израиле.

"Примерно 417 южнокорейских граждан 24 февраля вернулись домой на двух чартерных рейсах, предоставленных правительством Израиля по договоренности с нашим правительством", - сообщило посольство Южной Кореи в Израиле.

Граждан, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на эти два рейса, просят обратиться в посольство до 20.00 вторника.

Как сообщило агентство Рёнхап, часть южнокорейцев смогла купить билеты на непрямые рейсы, чтобы вернуться домой. В Израиле остаются еще около 500 граждан РК.