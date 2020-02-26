Президент Израиля направил соболезнования в связи со смертью Мубарака

Президент Израиля Реувен Ривлин направил официальные соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси и семье бывшего главы государства Хосни Мубарака в связи с его кончиной, отметив вклад Мубарака в мирные отношения между странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года.

"От имени Государства Израиль и от себя лично я хотел бы выразить мои самые глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Хосни Мубарака вам, мадам Сюзанне Мубарак и сыновьям, а также народу Египта. Президент Мубарак был истинным сыном Египта и преданным слугой своего народа", - написал Ривлин.

"Он был одним из тех смелых лидеров, израильтян и египтян, которые установили новые мирные отношения между нашими странами, создав, таким образом, возможность дальнейшего примирения в регионе, что пойдет на пользу всем нам. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы смогли в ближайшее время реализовать это наследие", - добавил Ривлин. Письмо президента Ривлина распространила его пресс-служба.