В Израиль не пустили 110 граждан Италии
С 27 февраля, менее чем за сутки, пограничная служба аэропорта Бен-Гурион и перехода Алленби не пустила в Израиль 110 иностранных граждан, прибывших рейсами из Италии, в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса COVID-19 в Италии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Более 500 граждан Италии 27 февраля покинули Израиль. Еще три рейса вылетят в Италию 28 февраля.
На текущий момент в Италии зарегистрировано не менее 655 случаев заражения коронавирусом COVID-19, и сообщается о 17 смертельных случаях. Основные очаги распространения вируса в стране – Ломбардия и Венето. В нескольких местностях введен карантин, в котором оказались более 100 тысяч человек.
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