В Израиле начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва проходят во вторник в Израиле, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В стране будут работать 10 840 участков для голосования. Большинство из них открылось в 7 утра по местному времени и будет работать до 22.00. В небольших городах голосование пройдёт с 8.00 до 20.00. В списках избирателей числятся более 6,4 миллиона человек, однако около полумиллиона израильтян, обладающих правом голоса, постоянно проживают за границей и в выборах не участвуют.

Третьи подряд в течение последних 11 месяцев выборы в израильский парламент проходят потому, что ни по итогам апрельских выборов в кнессет 21 созыва, ни по итогам сентябрьского голосования в кнессет 22 созыва ни одна из ведущих политических сил не смогла создать коалиционное правительство. В выборах в Кнессет участвуют около трех десятков политических партий и блоков, претендующих на места в 120-местном парламенте.

Обеспечивать безопасность избирателей в Израиле, по данным полиции, будут более 18 тысяч сотрудников полиции, пограничников и волонтеров.

Особые меры предпринятые властями станы из-за эпидемии коронавируса в мире. В Израиле за последние несколько дней перед выборами были выявлены несколько заразившихся, вернувшихся из заграничных поездок. Власти страны пошли на жесткие меры по предотвращению эпидемии, закрыв авиасообщение с Китаем и Таиландом и запретив въезд в страну иностранцам, побывавшим за последние две недели в Австралии, Италии, Японии и Южной Корее, а также в Таиланде, Гонконге, Макао и Сингапуре.

Гражданам Израиля, вернувшимся из этих стран, а также имевшим контакты с заболевшими, предписан строгий 14-дневный карантин, предполагающий отказ от посещения общественных мест. Таким образом в день голосования карантин обязаны соблюдать более 5,5 тысячи израильтян. Для того, чтобы они могли реализовать своё избирательное право, для них сегодня организованы 16 специальных палаток для голосования, расположенных в отдалении от мест скопления людей и рассредоточенных по всей стране, где голосующие будут отделены от членов избирательных комиссий прозрачной перегородкой. Избирателям будут выдавать специальный защитный комплект, включающий маску, перчатки, одноразовую ручку. После голосования эти предметы будут уничтожены. Прибывать на процедуру голосования избирателям, находящимся на карантине, разрешено только на личном транспорте.

Явка на прошлых выборах в сентябре 2019 года составила 69,4%, что на 1,5% больше, чем в апреле 2019 года. Для того чтобы увеличить явку, день голосования объявлен в Израиле оплачиваемым выходным. Закрыты школы и детские сады.

Сразу после закрытия всех избирательных участков будут опубликованы первые exit poll.