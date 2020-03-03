Нетаньяху назвал исход выборов "огромной победой" для Израиля и поблагодарил сторонников

Израиль 3 марта 2020 02:29 (UTC+04:00)
Нетаньяху назвал исход выборов "огромной победой" для Израиля и поблагодарил сторонников

Лидер партии "Ликуд", и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху назвал результаты состоявшихся в понедельник парламентских выборов "огромной победой" для еврейского государства и поблагодарил сторонников за поддержку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Огромная победа для Израиля", - написал Нетаньяху в Twitter. "Спасибо", - написал он, обращаясь к своим сторонникам.

Первые экзитполы израильских телеканалов, опубликованные сразу после закрытия в 00:00 (GMT+4) в понедельник избирательных участков на третьих за 11 месяцев парламентских выборах в стране, обещают победу партии "Ликуд". Кроме этого, по прогнозам 11, 12 и 13 каналов израильского ТВ, блок поддерживающих Нетаньяху правых и религиозных партий может рассчитывать на контроль над 60 из 120 кресел в парламенте.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка 61 депутата, отмечает израильское государственное радио "Кан". По его данным, предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы утром во вторник, а окончательные - еще через неделю.

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