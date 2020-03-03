Нетаньяху договорился с партиями правого блока начать работу по созданию коалиции

И.о. премьер-министра Израиля и лидер побеждающей на парламентских выборах партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху договорился начать работу по созданию коалиции с союзниками по правому блоку. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, на встрече с участием руководителей ультрарелигиозных партий ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также правого объединения "Ямина" было решено начать совместную работу во главе с Нетаньяху по скорейшему формированию правительственной коалиции. Кроме того, лидеры договорились не исключать из переговоров по созданию кабмина партии, которые "признают Израиль еврейским и демократическим государством", что можно рассматривать как приглашение к разговору для партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдора Либермана, который в понедельник заявил, что не намерен присоединяться ни к коалиции во главе с "Ликуд" с участием ультрарелигиозных партий, отмечает Kan.

Радиостанция сообщает, что после подсчета 97% поданных 2 марта голосов "Ликуд" продолжает лидировать на выборах и может получить 36 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва. Союзники Нетаньяху ШАС, "Объединенный иудаизм Торы" и "Ямина" получают 10, 7 и 6 мест соответственно, главному оппоненту партии премьера - центристскому блоку "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - пока достаются 32 кресла, НДИ Либермана - 7, арабскому "Объединенному списку" - 15, союзу левых партий "Авода-Гешер" - 7.

Таким образом, Блок правых и религиозных партий во главе с Нетаньяху пока получает контроль над 59 из 120 мест в однопалатном парламенте, а для формирования устойчивой коалиции необходим минимум 61 мандат, указывает Kan. По данным радиостанции, окончательные результаты подсчета голосов будут опубликованы не ранее четверга.

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина сообщила во вторник, что результаты выборов будут официально переданы ему 10 марта. После этого у президента по закону будет неделя на консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, для выбора депутата, которому глава государства поручит сформировать новое правительство. Кандидатом в премьеры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Первому претенденту на пост премьера будет дано 28 дней на формирование правительства, причем этот срок может быть продлен на 14 дней. Если ему не удастся сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней.