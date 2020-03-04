В Израиле число зараженных коронавирусом выросло до 15 человек

Ещё у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Израиля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Еще три пациента с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Один из них вернулся из Италии 29 февраля. Сейчас все трое находятся на карантине.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.