Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Касательно вопроса о карантине... Если мы предпримем ещё шаги, они коснутся всех стран", - сказал Нетаньяху в ходе пресс-конференции, отметив, что это "тяжёлое решение".

"Мы не говорим о том, чтобы закрыть наши границы. Мы говорим только о необходимости карантина для тех, кто прибывает - для израильтян и иностранцев", - добавил он.

Ранее Нетаньяху заявил о намерении инициировать телефонную конференцию с мировыми лидерами в связи с угрозой распространения коронавируса. Израильский премьер отметил также, что на наступающей неделе правительство страны намерено реализовать план "Пять шагов", включающий в себя меры по дезинфекции общественных зданий и транспорта, мобилизацию ВВС для поставки в Израиль необходимых товаров и медикаментов и фармсырья, открытие государственной кредитной линии для предприятий и компаний, которые испытывают финансовые проблемы, ускоренное создание теста, пригодного для широкого использования, и координацию действий с международным сообществом.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.

Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.