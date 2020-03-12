В Израиле число заболевших коронавирусом достигло ста человек

Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

Ранее в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.

По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 100, из них - 91 человек находится в больнице, ещё один в процессе отправки в больницу, три человека были выписаны из больницы после полного выздоровления. По данным израильских СМИ, ещё пять человек находятся на домашнем карантине.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль только если им есть где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.