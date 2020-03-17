Израиль призвал граждан не выходить из дома без особой необходимости

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые указания в связи с коронавирусом, в том числе граждан призывают не выходит из дома без особой необходимости, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Днём ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "людей дома не запирают" и выразил надежду на то, что "до общего закрытия не дойдёт".

"Мы опубликовали новые указания. Это не простые указания. Не выходить из дома: только на работу или только за жизненно необходимыми вещами, как покупка еды, лекарств", - заявил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов.

Кроме того, согласно новым указаниям министерства, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Кроме того, рекомендуется не принимать гостей, не посещать дантистов и просить оставлять доставку на пороге, избегать пользоваться общественным транспортом, а в лифте ездить по одному.

В свою очередь президент страны Реувен Ривлин обратился к гражданам и призвал их не расценивать эти дни как праздник.

"Ограничения не означают праздник. Мы не должны превращать эти дни в выходные, я слышал, что наши пляжи и прогулочные маршруты переполнены. Опасность реальна", - сказал он.

По последним данным министерства здравоохранения, у 324 израильтян диагностирован коронавирус, состояние пяти из них оценивается как тяжёлое.