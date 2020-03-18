В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 427 человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 427 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле выросло более чем на 100 за минувшие сутки и достигло 427, состояние пяти заболевших оценивается как тяжелое.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне предупредил граждан, что надо быть готовыми к резкому росту числа заболевших, поскольку число тестов на коронавирус будет увеличено до 3 тысяч в день.

Во вторник министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые указания в связи с коронавирусом, в том числе граждан призвали не выходить из дома без особой необходимости, как, например, покупка продуктов или лекарств. Кроме того, согласно новым указаниям министерства, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Гражданам рекомендуется не принимать гостей, не посещать дантистов и просить оставлять доставку на пороге, избегать пользоваться общественным транспортом, а в лифте ездить по одному.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) начала цифровую слежку за гражданами страны, зараженными коронавирусом.