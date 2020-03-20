В Израиле на неделю вводятся ограничения на передвижение граждан

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подписал ряд чрезвычайных указов, переводящих в разряд обязательных к исполнению рекомендации министерства здравоохранения, которое позавчера предписало израильтянам оставаться дома. Данные указы с этой ночи сроком на неделю вводят ограничения на передвижение. Граждане Израиля должны оставаться дома, это не просьба, теперь это обязательное к исполнению предписание. Это вопрос ответственности, каждый из нас ведет борьбу с коронавирусом на собственном участке", - сказал премьер в четверг вечером в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы местного телевидения.

17 марта Минздрав предписал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях, посещение продуктовых магазинов и аптек. Ведомство запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев и кружков для любого числа участников, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.

По данным Минздрава по состоянию на вечер четверга, в Израиле выявлено 573 случая заражения коронавирусом. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 12 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.