Первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксировали в Израиле
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. Об этом написала в пятницу газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, 88-летний мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.
По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 15.
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