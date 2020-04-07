Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет введен на время первых дней празднования длящегося неделю еврейского праздника Песах в Израиле. Он будет действовать с 16:00 мск 7 апреля по 07:00 мск 10 апреля, сообщил в понедельник в ходе специального телеобращения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим карантин по всей стране с 16:00 вторника (07 апреля) по 07:00 пятницы (10 апреля). Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом", - сказал Нетаньяху. Премьер вновь призвал израильтян отмечать начинающийся вечером 8 апреля Песах "только с участием ближайших родственников, живущих под одной крышей". Нетаньяху сообщил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.

Песах - один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.