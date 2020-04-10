В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс.

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле возросло в пятницу до 10 095, увеличившись на 340 за сутки, что является минимальным показателем роста с начала апреля. Количество умерших достигло 92, увеличившись на 13 за 24 часа. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние 164 заболевших оценивается как тяжелое, 125 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 1 061 человек выздоровел. Количество выявленных случаев инфицирования сокращается третий день подряд. 9 апреля оно достигло 351, днем ранее - 398.

7 апреля правительство Израиля утвердило ужесточение карантинных мер на первые дни еврейского праздника Песах для предотвращения распространения коронавируса. С 19:00 7 апреля до 06:00 10 апреля гражданам было запрещено покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают. С 15:00 8 апреля до 07:00 9 апреля был запрещен выход на улицы даже для приобретения продуктов питания.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта Минздрав проинформировал о первой смерти пациента с этим диагнозом.