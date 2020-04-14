Израиль закроет движение между городами на последние дни праздника Песах

Израиль запретит для предотвращения распространения коронавируса на последние дни длящегося неделю праздника Песах с 14 до 16 апреля передвижение граждан между городами, жителям Иерусалима будет предписано не покидать пределы районов, в которых они проживают. Об этом сообщил в понедельник вечером в ходе специального телеобращения премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 17:00 (18:00 GMT+4) завтра (14 апреля) до 05:00 четверга (16 апреля) израильтянам нельзя будет покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают, жителям Иерусалима нельзя будет выходить за границы определенных районов", - сказал премьер. Газета "Едиот ахронот" отмечает, что власти вводят в Израиле на последние дни Песаха те же меры, что вводились на прошлой неделе на первые дни праздника.

7 апреля правительство Израиля утвердило ужесточение карантинных мер на первые дни Песаха: с 19:00 7 апреля до 06:00 10 апреля гражданам было запрещено покидать пределы населенных пунктов, в которых они проживают. С 15:00 8 апреля до 07:00 9 апреля был запрещен выход на улицы даже для приобретения продуктов питания. После завершения срока особого режима возобновилось действие карантинных мер, введенных израильскими властями в конце прошлого месяца.

Гражданам еврейского государства с 25 марта предписано не выходить из домов без необходимости, запрещено отходить больше чем на 100 м от своего места жительства, такси должны перевозить не более одного пассажира, исключены собрания и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, сдачи крови, или в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле достигло в понедельник 11 235, увеличившись за сутки на 357. Число умерших возросло до 110, за 24 часа умерли семь человек.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта Минздрав проинформировал о первой смерти пациента с этим диагнозом.