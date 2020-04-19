Нетаньяху сообщил о начале выхода Израиля из карантина
В Израиле начинается поэтапное смягчение условий карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в эфире национального телевидения.
По словам премьер-министра, на рабочие места вернутся около 30% граждан.
"Смогут открыться магазины по продаже электроники, канцелярских товаров, товаров для дома, очков, компьютерной техники, книг, которые не расположены внутри торговых центров", - заявил Нетаньяху.
Также премьер-министр пообещал разрешить занятия спортом на свежем воздухе в составе групп не более чем из двух человек, живущих под одной крышей.
Кроме того, Нетаньяху сообщил о грядущей отмене запрета на молитвы на открытых пространствах. При этом число молящихся не должно превышать 10 человек.
Возобновятся занятия в системе спецобразования для детей с особыми потребностями, заработают детские сады.
Возобновится движение общественного транспорта.
Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства в воскресенье и начнут поэтапно вступать в действие уже с 19 апреля.
По данным израильского Министерства здравоохранения, в стране у 13 265 человек подтверждён диагноз "коронавирус", 164 человека скончались.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что причиной заражения является новый тип коронавируса SARS-CoV-19. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции СОVID-19.
За время распространения коронавируса в мире было выявлено более 2 миллионов случаев заражения. Более 150 тысяч человек умерли.