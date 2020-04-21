В Израиле партии-противники создали коалиционное правительство

В Израиле получившие максимальный процент голосов партии-соперники "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" подписали соглашение о коалиции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Документ подписали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции и спикер парламента Бени Ганц.

Условием соглашения будет то, что Нетаньяху уступит пост премьер-министра через полтора года Ганцу.

Выборы 2 марта в Израиле стали уже третьими за год и вторыми повторными.