В Израиле партии-противники создали коалиционное правительство
В Израиле получившие максимальный процент голосов партии-соперники "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" подписали соглашение о коалиции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Документ подписали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции и спикер парламента Бени Ганц.
Условием соглашения будет то, что Нетаньяху уступит пост премьер-министра через полтора года Ганцу.
Выборы 2 марта в Израиле стали уже третьими за год и вторыми повторными.
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