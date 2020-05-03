Число новых случаев заражения коронавирусом снижается в Израиле

В Израиле положительный результат на анализ на коронавирус получили за сутки 33 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает минздрав страны.

Общее число зараженных коронавирусом за время пандемии достигло 16 185 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания стали два пациента. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 229 умерших.

Число излечившихся за сутки возросло на 193 человека до 9 593 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.