Кабмин Израиля разрешил гражданам страны посещать парки

Правительство Израиля отменило в понедельник запрет на посещение парков, который был введен в стране в марте для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьера еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство утвердило поправки к правилам о режиме ЧС. Разрешено пребывание в парках. Использование игровых площадок в парках и других общественных местах по-прежнему запрещено. Разрешена работа фитнес-центров под контролем местных властей и при соблюдении соответствующих указаний", - говорится в сообщении.

Кроме этого, кабмин разрешил возвращающимся на родину израильтянам проходить двухнедельный карантин дома, а не в специальных правительственных центрах. "Гражданам, возвращающимся из-за границы, и лицам, которые должны находиться в изоляции, запрещено пользоваться общественным транспортом, за исключением такси. Полиция усилит контроль за выполнением условий изоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, нарушители будут оштрафованы", - сообщила канцелярия премьера. Запрет на въезд в Израиль иностранцев был ранее продлен до 16 мая.

4 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план оживления экономики страны и снятия карантинных мер. Он отметил, что Израиль будет проводить "поэтапную подготовку" каждого из шагов по выходу из карантинных мер и будет вводить новые и возвращать действовавшие ограничения в случае возобновления роста количества инфицированных более чем на 100 за 24 часа.

С 5 мая в Израиле был отменен запрет на выход из дома далее чем на 100 м без уважительной причины, 7 мая в стране возобновили работу при соблюдении норм социальной дистанции и гигиены торговые центры, открытые рынки и тренажерные залы. Пока еще кабмин не разрешил посещать пляжи, из основных предписаний пока остаются в силе запрет на массовое скопление людей, а также предписание о сохранение дистанции в 2 м между людьми и ношении масок вне дома для предотвращения распространения коронавируса. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей (около $55).

Распространение коронавируса в Израиле

Число выздоровевших после заражения коронавирусом израильтян увеличилось за последние сутки на 164 и достигло 11 548. Согласно данным Минздрава, с 27 февраля, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, на территории еврейского государства выявлено всего 16 492 инфицированных, за последние 24 часа коронавирус был диагностирован у 34 израильтян.

Число выздоровевших за сутки впервые превысило число выявленных за то же время инфицированных коронавирусом в Израиле 17 апреля. По данным Минздрава, на настоящий момент в Израиле количество больных с коронавирусом составляет 4 690, состояние 73 из них оценивается как тяжелое, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Число умерших пациентов с коронавирусом в Израиле за последние 24 часа увеличилось на 6 и достигло 254.