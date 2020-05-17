JPost: посол Китая в Израиле обнаружен мертвым в своей резиденции

Посол КНР в Израиле Ду Вэй найден мертвым в воскресенье утром в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дипломату было 57 лет. В настоящее время полиция устанавливает причину смерти, отмечает издание.