СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй, найденный в воскресенье утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин, связанных с состоянием здоровья. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

Также отмечается, что причина смерти посла "требует дополнительной проверки и подтверждения".

Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования членам семьи дипломата, указывается в материале.

Как ранее сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля, Ду Вэй был найден мертвым утром 17 мая в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива. Ему было 57 лет.