Кабмин Израиля впервые утвердил женщину на пост посла в Египте

Правительство Израиля утвердило в воскресенье назначение послом еврейского государства в Египте Амиры Орон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Jerusalem Post, отмечая, что Орон станет первой женщиной во главе израильского диппредставительства в Каире.

Высшая кадровая комиссия МИД Израиля утвердила ее кандидатуру на пост посла в Египте еще в октябре 2018 года. Орон должна была начать работать в Каире летом 2019 года, но утверждение ее кандидатуры кабмином откладывалось, так как с марта прошлого года в Израиле трижды прошли выборы, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху смог сформировать кабинет министров по итогам уже вторых перевыборов, состоявшихся 2 марта, лишь в прошлом месяце.

Орон с 1991 года работает в различных структурах МИД Израиля. С 2014 по 2016 год она являлась временным поверенным в Турции в период охлаждения отношений между двумя странами, приведшего к взаимному отзыву послов, отмечает газета Yedioth Ahronoth.

Дипломатические отношения между Израилем и Египтом установлены после подписания в 1979 году мирного договора. Из арабских стран дипотношения с еврейским государством есть также у Иордании.