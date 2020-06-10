Израильский офтальмолог рассказал о новом методе лазерной хирургии

Лазерная коррекция зрения это современная, популярная и эффективная процедура, позволяющая исправить многие недостатки зрения. О том, какие методы используются в различных типах лазерных операций, рассказывает «7 канал» (Израиль), передает Trend со ссылкой на Stmegi.

Израильская медицина любит и с удовольствием внедряет эффективные современные методы лечения, к которым можно смело отнести и лазерную хирургию в офтальмологии. Хотя используется лазер в глазной хирургии не первый год, эта область продолжает развиваться и к ставшим уже привычными процедурам «лазерного кератомилеза», исправляющего близорукость или дальнозоркость и «фоторефракционной кератэктомии», шлифующей поверхность роговицы глаза, добавляются новые методы.

По мнению израильского офтальмолога доктора Якова Гольдина, к новым перспективным направлениям можно отнести передовой метод шлифовки роговицы EBK, который разработан в Израиле.

По его словам, суть нового метода состоит в том, что роговица глаза шлифуется лазером до достижения рефракционного эффекта. Кроме того, применение метода EBK позволяет добиться большей точности операции и скорейшего выздоровления пациента.