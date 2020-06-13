Коронавирус выявили у трех охранников резиденции Нетаньяху
Коронавирус обнаружен у трех охранников резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу газета Maariv.
По данным издания, все трое охранников работали за пределами резиденции и в прямом контакте с премьером не находились. Нетаньяху прошел тест на коронавирус несколько дней назад, он дал отрицательный результат, указывает газета со ссылкой на канцелярию премьера.
Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.
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