Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 9 июля, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и незначительным повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,318% и составил 3,444 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,049% и составил 3,900 шекеля за €1.

Торги на Тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

В понедельник, 6 июля, монетарная комиссия Банка Израиля во главе с профессором Амиром Яроном решила оставить учетную ставку на уровне 0,1%.