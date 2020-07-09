Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 9 июля, валютные торги завершились умеренным снижением курса доллара и незначительным повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара опустился на 0,318% и составил 3,444 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,049% и составил 3,900 шекеля за €1.
Торги на Тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.
В понедельник, 6 июля, монетарная комиссия Банка Израиля во главе с профессором Амиром Яроном решила оставить учетную ставку на уровне 0,1%.
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