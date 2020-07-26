Нетаньяху: Ливан и Сирия будут отвечать за любые атаки на Израиль с их территорий

Ливан и Сирия будут ответственны за любые нападения на Израиль, осуществляемые с их территорий. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку на Израиль, совершаемую с их территорий. Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. Премьер добавил, что "проводит оценки текущей ситуации [на северной границе] с министром обороны [Бени Ганцем] и главой Генштаба [армии Израиля Авивом Кохави]".

"Что касается северного фронта (на севере Израиль граничит с Ливаном и Сирией - прим. ТАСС), мы действуем в соответствии с нашей последовательной политикой недопущения военного закрепления Ирана на наших северных границах. Мы не допустим подрывной деятельности против нашей безопасности, мы также не допустим угрозы для наших граждан. Мы не потерпим нападок на наши силы", - продолжил израильский премьер.