"Израильская авиационная промышленность" отчиталась о рекордных продажах

Государственный оборонный концерн "Израильская авиационная промышленность" (ТАА, IAI) опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2020 года, сообщив о рекордном объеме продаж за всю историю концерна, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно отчету, во втором квартале объем продаж компании составил 1,06 миллиарда долларов, что на 7,6% выше прошлогоднего показателя, а чистая прибыль – 48 миллионов долларов (рост на 33%).

В целом за первое полугодие 2020 года объем продаж вырос на 4,65 до рекордных 2,08 миллиарда долларов, а чистая прибыль – на 64% до 82 миллионов долларов.

Портфель заказов концерна оценивается в 13,2 миллиарда долларов.