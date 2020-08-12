Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по трем объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом со ссылкой на вооруженные силы сообщила газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в результате ударов были поражены военная база, подземная структура и наблюдательный пост ХАМАС.

Ранее во вторник Израиль принял решение закрыть до дальнейшего распоряжения грузовой переход на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" в качестве ответной меры на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, который возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате в Израиле было зафиксировано несколько пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

ВВС Израиля уже дважды за этот месяц поразили объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой - 6 и 9 августа.