Банк Израиля повысил уровень угрозы устойчивости финансовой системе до четвертого

Банк Израиля опубликовал полугодовой отчет о состоянии финансовой системы, в котором повысил уровень угрозы устойчивости финансовой системе в кризисной ситуации до средне-высокого уровня (четвертый уровень из шести возможных), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Общая оценка степени угрозы складывается из оценок по шести различным параметрам, по каждому из которых оценка за минувшие полгода ухудшилась. По трем параметрам (макроэкономическая угроза, угроза со стороны финансовых рынков и угроза со стороны кредитных рынков) уровень угрозы повышен до предпоследнего.

Оценка основана на прогнозе второй волны эпидемии, которая приведет к повторному закрытию экономики.

Кроме того, серьезное беспокойство Банка Израиля вызывает разрыв в показателях реальной экономики и фондовых рынков.