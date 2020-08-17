Компания Israir приостановила полеты в Грецию

Единственная израильская авиакомпания, совершающая рейсы в Грецию, сообщила, что приостанавливает их, как минимум, до ближайшей среды, 19 августа, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По информации радиостанции "Кан Бет", компания Israir отложила полеты по двум причинам: из-за малой заполняемости рейсов, а также из-за путаницы, возникшей после решения об "открытии" Греции для израильских туристов. Таким образом, рейсы Israir, которые были запланированы на 17 и 18 августа, будут отложены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что правительство Греции требует от Израиля объяснить, как будет осуществляться контроль за количеством туристов, вылетающих в Грецию, а также за тем, что туристы не выезжают за пределы выделенных для их отдыха курортов.

Первое обращение от Афин поступило в министерство иностранных дел Израиля еще в пятницу, 14 августа, но ответ пока не был получен.